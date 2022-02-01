صحيفة بنغالية تكشف شبكات تهريب البشر من بنغلاديش إلى ليبيا

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته صحيفة “نيوز أيج” البنغالية الناطقة بالإنجليزية عن الخطوط المستخدمة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ساحل البحر الأبيض المتوسط في ليبيا يمثل أكبر طريق للاتجار بالبشر إلى أوروبا في وقت تم فيه استخدام الأراضي الليبية التي مزقتها الحرب طريقا مميتا معروفا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم للهجرة غير الشرعية.

وأضاف التقرير إن يأس عديد المهاجرين غير الشرعيين من تحسن الأوضاع في بلدانهم الأصلية وأحلامهم بحياة أفضل في أوروبا تجعلهم أداة بيد مهربي البشر مبينا إن هؤلاء يقومون بنقل الشباب من بلدان مختلفة بما فيها بنغلاديش والهند وباكستان إلى ليبيا في مقابل مقادير متفاوتة من الأموال.

وتابع التقرير إن مهربي البشر يحتجزون حرية هؤلاء الشباب ويأخذون من أسرهم مبالغ تترواح بين 600 و700 ألف تاكا بنغالية أي بين الـ6 والـ7 آلاف دولار عن الشاب الواحد ليتم حشرهم في قارب أو سفينة صيد لعبور البحر الأبيض المتوسط حيث تتعرض آمالاهم في معظم الحالاتإلى الدفن في المياه.

وبين التقرير إن الكثير من هؤلاء الشباب يموتون نتيجة التعذيب وقسوة المتاجرين بالبشر في وقت تؤكد فيه وكالات إنفاذ القانون البنغالية قيام تجار الهجرة غير الشرعية بتجنيد الأشخاص الراغبين في الذهاب إلى أوروبا ومن ثم يتم إرسالهم إلى ليبيا عبر 3 طرق بما في ذلك البرية والجوية.

وأشار التقرير إلى أن الأمر يستغرق من الشهرين إلى عام كامل لإتمام العملية برمتها بتكلفة عالية إذ يتم تجهيز جوازات السفر للمهاجرين غير الشرعيين الطامحين واستلام التأشيرات وشراء التذاكر تحت إشراف تجمعات التهريب التي تستخدم ليبيا بوصفها نقطة العبور الأولى للمهربين.

وأكد التقرير إلى أن الصراعات التي تشهدها ليبيا لم تحل دون الإبقاء على نشاط عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين التي تقوم باحتجاز هؤلاء في منازل تابعة للسماسرة ومن ثم تبدأ كل الأحداث المروعة ويتعرضون للتعذيب على يد الوسطاء قبل أن يتم إرسالهم إلى إيطاليا عبر الطريق البحري.

وتطرق التقرير إلى وجود نوع آخر من الوسطاء بحاجة إلى التعامل معهم إذ يتعرض أولئك الذين يستطيعون الاندفاع إلى الشاطئ مرة أخرى للتعذيب من أجل المال وكثير منهم يحصلون على فرصة للعمل بشكل غير قانوني إذا كانوا محظوظين بعد الدفع في بعض نقاط التوقف خلال رحلتهم.

وأضاف التقرير أن البعض من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يسقطون في السجون ضحايا شأنهم شأن الكثر ممن لا يصلون أبدا إلى إيطاليا بسبب غرقهم في البحر الأبيض المتوسط كاشفا عن نشاط قامت به وكالات إنفاذ القانون في مايو من العام 2019 لمواجهة عصابات تهريب البشر.

وأوضح التقرير إن الـ9 من مايو من العام 2019 شهد فقدان 85 إلى 90 شخصا بعد أن غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلته من ليبيا إلى إيطاليا من بينهم 39 بنغاليا ما حفز أقاربهم على رفع 2 من الشكاوى بمدينتي شارياتبور وسيلهيت.

وتابع التقرير إن وكالات إنفاذ القانون في بنغلاديش قامت باعتقال 3 أعضاء من عصابتين في أماكن مختلفة في العاصمة دكا في الـ16 من ذات الشهر والعام فضلا عن تعقب ما لا يقل عن 10 إلى 15 عصابة للإتجار بالبشر أرسلت أشخاصا بشكل غير قانوني إلى أوروبا باستخدام ليبيا.

وتطرق التقرير لخلاصة عمل صدرت مؤخرا عن منظمة “بي آر أي سي” المعنية بالتنمية الدولية وتتخذ من بنغلاديش مقرا لها من أجل تلقي التبرعات الأجنبية بهدف خلق فرض أفضل في مجالات حقوق الإنسان والتمكين الاجتماعي والتعليم والصحة وسبل العيش والبيئة.

ووفقا لخلاصة العمل التي أصدرها قسم الهجرة في المنظمة دخل أكثر من 62 ألفا من البنغاليين إلى أوروبا بشكل غير قانوني خلال 12 عاما فيما شهدت الأشهر الـ6 الأولى من العام 2021 دخول أكثر من 3 آلاف من هؤلاء للقارة الأوروبية عبر 9 طرق ممن تتراوح أعمار معظمهم بين الـ25 والـ40 عاما.

وبحسب خلاصة العمل دخل أكثر من 17 ألفا من البنغال إلى أوروبا بين العامين 2009 و2021 باستخدام طريق شرق البحر الأبيض المتوسط​​ بحرا وبرا ومئات آخرين باستخدام طريق غرب البحر الأبيض المتوسط سواء البحرية أو البرية فيما نقلت لجنة تطوير الريف في بنغلاديش معلومات أخرى عن الأمر.

وتابعت الخلاصة إن اللجنة نقلت عن وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” قولها إن إن معظم البنغال وهم أكثر من 37 ألفا دخلوا أوروبا باستخدام طريق وسط البحر الأبيض المتوسط فيما مثلت باقي الطرق الـ4 الأخرى غرب البلقان وغرب إفريقيا والطريق الدائري من ألبانيا إلى اليونان وطريق الحدود الشرقية.

وبين التقرير إن تحديد “فرونتكس” لـ9 مسارات للهجرة غير الشرعية لم يحل دون اكتشاف اللجنة 18 طريقا يستخدمها البنغال للسفر إلى أوروبا بشكل غير شرعي في وقت أفادت فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن الفترة الممتدة بين العامين و2014 و2021 شهدت تسجيل أرقام كبيرة للبنغال.

وأضافت المفوضية إن البنغال حصلوا على نسبة 14.5% من المحاولين للدخول بشكل غير شرعي لأوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط في وقت أفاد برنامج الهجرة بتوقف إرسال العمال من بنغلاديش إلى ليبيا على مدار السنوات الـ5 الماضية ورغم ذلك يذهب الكثير منهم لهذا البلد.

وشدد البرنامج على وجوب التحقيق في هذا الأمر لا سيما بعد أن تلقى 350 بنغاليا عائدا من ليبيا مساعدة من المنظمة الدولية للهجرة ومشروع “براتياشا” التابع لمنظمة “بي آر أي سي” ممن تطرقوا لحوادث قمع مأساوية بما فيها احتجازهم كرهائن وطلب فدية.

وبين البرنامج إن المطلوب الآن هو قيام المنظمات الدولية ذات الصلة بتحمل المسؤولية حتى لا يموت المزيد من المهاجرين غير الرشعيين الطموحين في ليبيا فضلا عن دور مهم وقوي آخر في هذا الصدد من وزارتي الخارجية ورعاية المغتربين في بنغلاديش.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى تهور المتاجرين بالبشر المتزايد الذي يتطلب الاحتواء لأن من المهم التعرف عليهم وتقديمهم للعدالة مبينا إن أي شيء بخلاف ذلك يعني السماح لهؤلاء بالاستمرار في ممارسة لعبة المخاطرة بالأرواح البشرية الراغبة بالهجرة غير الرشعية إلى أوروبا عبر ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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