“مكافحة الأمراض” يسجل 4,266 إصابة و 11 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين ، 4,266 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 11,752 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 628؛ سُجّل شفاء 567 حالة ،إلى جانب تسجيل 11 حالات وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، واثنتان بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 36,3% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 433,932، منها 34,606 حالات نشطة من بينها 132 حالة حرجة ، إضافة إلى تعافي 393,298 حالة، ووفاة 6,028 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,040,045 شخصًا منهم 1,002,131 تلقوا الجرعة الثانية بينما تلقى 23,797 الجرعة التعزيزية الثالثة؛ ليصل إجمالي الملقحين إلى نحو 3,065,973 شخصًا.

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