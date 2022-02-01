بدء أعمال جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

بدأت أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومه.

واتفق النواب أمس الاثنين على عرض قانون الأمن الداخلي وقانون الرياضة على مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء وعرض أسماء النواب الذين تولو مناصب حكومية أو شركات أو مؤسسات أو انقطعو عن العمل بالمخالفة للقوانين والإخلال بواجباتهم في جلسة الثلاثاء أيضا.

واتفق النواب على مطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه في جلسة الإثنين القادم ومطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الليبية ومطالبة النائب العام بالتحقيق في منع طائرة النواب من الهبوط في مطار امعيتيقة.

كما خلصت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء إلى الاتفاق على أن يشرع مكتب المقرر بالمجلس باستلام ملفات الترشح لرئاسة الوزراء ويقوم مكتب المقرر بفحص الملفات للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة قبل استلامها وتخطر لجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة لعرضها على مجلس النواب في جلسة المجلس الثلاثاء 08 فبراير لاختيار رئيس مجلس الوزراء وجلسة 07 فبراير للاستماع للمترشحين .