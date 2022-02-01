العباني : استبدال الحكومة أصبح قرارا لمجلس النواب

العنوان – طبرق

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن استبدال الحكومة أصبح قرارا لمجلس النواب منذ جلسته في الأسبوع الماضي.

وأوضح العباني في تصريحات صحفية أن عددا من المترشحين لرئاسة الحكومة متحفزون للتقدم بملفاتهم بمن فيهم فتحي باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر، وهم الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأكد أن المسار الدستوري هو لتبرير طول المرحلة الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية من البرلمان، يشرف على أعمالها، لتعديل مشروع الدستور الحالي قبل عرضه على الاستفتاء.

واعتبر العباني أن تقرير لجنة خارطة الطريق خيب آمال المواطنين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف أن تقرير اللجنة أنسى الشعب الليبي فرحة خروج البلاد من الانسداد السياسي وإنهاء جميع المراحل الانتقالية.