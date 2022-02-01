برنامج أممي لتأهيل الشرطة القضائية في ليبيا

أشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا على دورات تدريبية لعناصر الشرطة القضائية من 11 بلدية، حول مهارات استخدام دليل إجراءات العمل النموذجية التي تحمي حقوق السجناء.

وأوضح البرنامج، في بيان، أن الدورات التدريبية التي تمتد عشرة أيام؛ ستُتيح للمشاركين فرصًا لتبادل الآراء بشأن كيفية تحسين الأداء داخل السجون، وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

ويأتي البرنامج بالشراكة بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لتعزيز سيادة القانون والنهج القائم على الحقوق في النظام القضائي، بدعمٍ من ألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة.

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