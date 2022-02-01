الشيباني: المواطنون أصابهم الضجر من تغيير الحكومات دون تحسن أوضاعهم المعيشية

أكد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، أن حالة من الضجر أصابت المواطنين من تغيير الحكومات دون تحسن أوضاعهم المعيشية.

وقال الشيباني، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “السؤال الآن: هو ماذا ستقدم الحكومة القادمة لليبيين ونحن نتحدث عن الوجوه نفسها المتصارعة على السلطة والمال، والتي لا تعبأ في الغالب بخدمة الوطن”.

وأضاف “مجلس النواب كان في مواجهة خيار صعب لانتهاء شرعية وقانونية حكومة (الوحدة الوطنية)، وبالتالي كان يتوجب عليه إما إعادة تكليف رئيس الحكومة، أو التوجه نحو تشكيل جديدة”.

وتابع “على الجميع ضرورة السعي لإيجاد قدر من التفاهم لتفادي تخوف الشارع من حدوث صدام مسلح بين الحكومة الحالية والمنتظرة، أو العودة للمربع الأول بوجود حكومتين، إحداهما في العاصمة تحظى باعتراف دولي، ودعم المصرف المركزي، والأخرى موازية، سواء اتخذت من سرت أو أي مدينة أخرى مقراً لها، وتضطر إلى تأسيس مصرف موازٍ وطبع عملة في الخارج”.