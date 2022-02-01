نجم: نعول على امتلاك مجلس النواب إرادته دون الخضوع للضغوط الخارجية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 February, 2022

أكد الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة خالد نجم، التعويل على امتلاك مجلس النواب إرادته دون الخضوع للضغوطات الخارجية.

وقال نجم في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية نعول على أن يمتلك مجلس النواب إرادته والتي تمثل إرادة الشعب الليبي دون الخضوع للضغوط والإملاءات الخارجية أيا كان نوعها.

وكان أعضاء مجلس النواب اتفقوا خلال جلسة أمس الاثنين على مطالبة بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية.