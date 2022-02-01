إسماعيل الشريف يقترح زيادة عدد الخبراء في لجنة مراجعة مشروع الدستور

اقترح عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف زيادة عدد الخبراء في لجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور، الموجودة ضمن خارطة الطريق المقترحة.

وقال الشريف إنه يجب زيادة العدد إلى 12 خبيرا، بالإضافة إلى ستة أعضاء لكل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور، ليصبح إجمالي عدد الأعضاء في اللجنة 30 عضوا، حسب كلمته في جلسة الثلاثاء.

وتابع: «هناك معايير لاختيار الخبراء، ولا يجب استغلال الموضوع في اصطفاف سياسي، بل ينبغي أن يتمتعوا بالحيادية والجوانب الفنية اللازمة».