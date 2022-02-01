المنقوش تصل إثيوبيا للمشاركة في الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي التابع للاتحاد الأفريقي

العنوان – أديس أبابا

وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء إلى جمهورية إثيوبيا للمشاركة في الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي التابع للاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة يومي 2و 3 فبراير الحالي بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس بابا لمناقشة جملة من المواضيع تهم القارة الأفريقية.

ومن أبرز المواضيع التحديات التي تواجه دول الأفريقية، منها وضع السلم والأمن في القارة، وتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي في القارة الافريقية .

وكان في استقبال وزير الخارجية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها في مطار أديس بابا كبار المسؤلين بوزارة الخارجية الإثيوبية.