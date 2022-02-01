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“قوة مشتركة” تباشر إزالة التعديات على مسار الجهد الفائق بعين زارة

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت القوة الأمنية المشتركة المكلفة من النائب العام بخصوص متابعة البناء العشوائي تحت مسار خطوط الجهد الفائق 220 ك مهامها داخل بلدية عين زارة.

وتأتي أعمال القوة الأمنية المُشكّلة من “إدارة حماية الطاقة الكهربائية طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية طرابلس والإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس وجهاز الحرس البلدي طرابلس”؛ للحدّ من الاعتداءات التي حالت دون تمكين فنيي الشركة العامة للكهرباء من صيانة خطوط النقل.

وكانت الشركة قد شددت على المخالفين بضرورة إزالة العقارات المشيدة في نطاق أبراج وخطوط الضغط العالي، عقب مقتل مواطن وابنه في منطقة عين زارة؛ نتيجة اعتلائه منزله المشيّد بجوار أبراج النقل ودخوله في حيز تأثير خطوط نقل الجهد الفائق.

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قناة 218 الليبية

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