“قوة مشتركة” تباشر إزالة التعديات على مسار الجهد الفائق بعين زارة

باشرت القوة الأمنية المشتركة المكلفة من النائب العام بخصوص متابعة البناء العشوائي تحت مسار خطوط الجهد الفائق 220 ك مهامها داخل بلدية عين زارة.

وتأتي أعمال القوة الأمنية المُشكّلة من “إدارة حماية الطاقة الكهربائية طرابلس وجهاز الشرطة الزراعية طرابلس والإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس وجهاز الحرس البلدي طرابلس”؛ للحدّ من الاعتداءات التي حالت دون تمكين فنيي الشركة العامة للكهرباء من صيانة خطوط النقل.

وكانت الشركة قد شددت على المخالفين بضرورة إزالة العقارات المشيدة في نطاق أبراج وخطوط الضغط العالي، عقب مقتل مواطن وابنه في منطقة عين زارة؛ نتيجة اعتلائه منزله المشيّد بجوار أبراج النقل ودخوله في حيز تأثير خطوط نقل الجهد الفائق.

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