“المنقوش” تصل أثيوبيا لمناقشة ملفي كورونا والوضع الأمني

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، رفقة الوفد الليبي؛ فجر الثلاثاءإلى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي في مقر الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أنه من المقرر أن تُعقد الدورة يومي 2و 3 فبراير الحالي بمقر الاتحاد الأفريقي أديس بابا؛ لمناقشة عدة مواضيع تهم المنطقة الأفريقية وأبرزها التحديات التي تواجه دول إفريقيا بصفة عامة و ملف جائحة كورونا وتداعياتها والوضع الأمني.

وكان في استقبال وزيرة الخارجية والوفد الليبي المرافق لها في مطار أديس بابا كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأثيوبية.