صالح: تشكيل لجنة لتعديل الدستور غالبيتها من الخبراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدت اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق إلى الأسبوع القادم.

وتحدث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الجلسة عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور بالتشاور مع مجلس النواب ويكون غالبيتها من الخبراء بشروط محددة كي لا تكون هناك مجموعة غالبة، على أن تقدم ما تصل إليه إلى مجلس النواب ثم يستفتى عليه

وأشار صالح إلى إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ونوابهم وعرض قانون المحافظ الاستثمارية في أقرب وقت ممكن مع التأكيد على مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش لمنع التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.