شمبش: مقترح التعديل الدستوري يعكس إرادة مجلس الدولة وليس النواب

قال عضو مجلس النواب، رمضان شمبش، إن كل المشاريع المقدمة لمجلس النواب سواء الخاصة بالرياضة، أو المحافظ الاستثمارية، أو الأمن الداخلي «إنشائية»، وأضاف: «لا يوجد أي تشريع معروض الآن فيه تعديل لقانون».

وأشار شمبش إلى أن المقترح الخاص بتعديل الدستور المقدم من لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار مجلس النواب، هو « ما ذهب إليه مجلس الدولة وليس النواب»، وقال إن المقترح «التفت على قانون الاستفتاء»، بخصوص الأقاليم الثالثة.

وانتقد تقديم مقترح بإعادة فتح قوانين انتخابية سبق أن صوت عليها مجلس النواب مثل قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وخلص إلى أن المقترح هو «انعكاس لما يريده مجلس الدولة»