مالطا إندبندنت: لا بد من تجريب نهج آخر للسلام في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “مالطا إندبندت” المالطية الناطقة بالإنجليزية الضوء على الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا وانعكاساتها على الشعب الليبي.

التقرير المقتضب الذي تابعتته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الحاجة إلى السير مع الشعب الليبي نحو الاستقرار وبناء ما قد تم هدمه على مدى الفترة الممتدة من العام 2011 وحتى الآن تتطلب تجريب نهج آخر للسلام بعد الفشل الذريع الذي رافق النج الحالي.

وتابع التقرير إن المطلوب تالآن هو فك التشابك الحاصل في المصالح الدولية والإقليمية على الأرض الليبية لأن القوى المختلفة تنفذ مشاريعها المتعددة في ليبيا من دون النظر إلى مصالح الشعب الليبي وهو ما يحتم الوصول لمقاربة تخدم كل هذه الأطراف والليبيين في ذات الوقت.

ترجمة المرصد – خاص

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