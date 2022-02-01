“أوكسفام” تنتقد سياسة إعادة المهاجرين إلى ليبيا

أفادت منظمة “أوكسفام” الإغاثية أن خفر السواحل الليبي اعترض أكثر من 80 ألف مهاجر في السنوات الخمس الماضية، بينما فُقد 20 ألفًا ممن أعيدوا إلى ليبيا في عام 2021.

وأضافت المنظمة البريطانية في بيان إن الآلاف الذين أُعيدوا إلى ليبيا أو المحتجزين في مراكز رسمية؛ قد ينتهي الأمر بهم في مرافق سرية يسيطر عليها مهربون أو جماعات مسلحة.

ونددت “أوكسفام” بالاتفاق “الليبي الإيطالي” حول إعادة المهاجرين، داعيةً البرلمان الإيطالي للعمل على إلغائه وإعادة مهام البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن أكثر من ثمانية آلاف قد لقوا حتفهم على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2017.

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