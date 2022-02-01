عقيل لـ”ستيفاني”: من خرّب الانتخابات هو صراع بلادك الكريه مع روسيا في بلادنا

وجه المحلِّل السياسي، عز الدين عقيل، رسالة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلًا: “جئتي لتحققي رغبة بلادك بتهشيم الانتخابات فوق رؤوس الليبيين”.

وعلق “عقيل” على تصريح “وليامز”، التي قالت فيه إن “الطبقة السياسية تلعب لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء بالسلطة”، قائلًا: “كفى دجلا وزيفا، فالليبيون يعلمون أن الطبقة السياسية الليبية تعاونت برمتها هذه المرة مع الانتقال الانتخابي كلا حسب دوره”.

وأوضح مواصلا توجيه حديثه لـ “ستيفاني”؛ “وأن من خرب الانتخابات هو صراع بلادك الكريه مع روسيا في بلادنا”، مردفًا “وأنك أنت من جئت بوظيفتك الغريبة، لتحققي رغبة بلادك بتهشيم الانتخابات فوق رؤوس الليبيين”.