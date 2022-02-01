أبوعميد: ندعم أي موقف برلماني لوقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 February, 2022

أكد المترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا المبروك أبوعميد أن مجلس النواب مازال يعاني من الانقسام والاصطفاف ولم ترق مواقفه وقراراته لطموحات ومطالب الشعب الليبي.

وأضاف أبوعميد في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية نحن مع أي موقف يقوم به مجلس النواب لوقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية لأن تلك التدخلات ساهمت بشكل كبير في تعقيد المشهد وزيادة الانقسامات وجمعيها لتحقيق مصالح الدول المتدخلة والمتصارعة على الساحة الليبية” وأضاف أن “بعض الأصوات التي بدأت تصدح في مجلس النواب تعد مؤشرا لتقليص التدخل الخارجي رغم صعوبة ذلك لتغلغل المخابرات الخارجية والسفارات الأجنبية في ليبيا ودعمها لبعض المليشيات المسلحة”.

وطالب أبو عميد “بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل كافة المليشيات” مشددا على رفض التدخلات الخارجية لافتا إلى أن الوضع في ليبيا مازال هش ومعقد ومفتوح لأية تطورات قد تحدث في طرابلس ومحيطها.

وأكد مجلس النواب خلال جلسته اليوم الثلاثاء على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي ودعوة وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.