البعثة الأممية ترفض منع اشتيوي من دخول البلاد

أفاد الناطق باسم البعثة الأممية في ليبيا، جان علم، برفض البعثة منع أي مواطن من ممارسة حقوقه الديمقراطية والسياسية.

وقال علم في تصريحات متلفزة إن البعثة تابعت التقارير الواردة بشأن منع المترشح الرئاسي إسماعيل اشتيوي من الدخول إلى البلاد عبر أحد المعابر البرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اشتيوي تواصل مع البعثة وأبلغها بأن ما تعرض له مرتبط برغبته في تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الوزراء.

وطالبت البعثة الأممية السلطات المعنية باحترام حقوق المواطنة، وضمان تحقيق المساواة بين المواطنين كافة، بما يتماشى مع القانون والأعراف المحلية والدولية.

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