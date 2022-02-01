مسلحين اثنين يقتحمان عناية الجلاء ويحطمان ويعبثان بمحتوياتها

أخبارليبيا24- خاص

اقتحم مسلحين اثنين في ساعات متأخرة من ليل الأحد- الإثنين. غرفة العناية الفائقة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقالت مصادر طبية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″. إن المسلحين كانا في حالة سُكر وقاما بتحطيم غرفة العناية والعبث بمحتوياتها، وبعد انتهاءهم غادرا المستشفى.

وأوضحت المصادر، أن عملية الاقتحام أحدثت حالة من الخوف والهلع بين المرضى والمرافقين والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الفعل وقع في ظل غياب تام للعناصر الأمنية المكلفين بحماية المستشفى.

يذكر أن هذة الاعتداء ليس الأول من نوعه على المرافق الصحية في ليبيا، فتتعرض الكثير من المرافق الصحية لاعتداءات مشابهة من قبل المسلحين بسبب فوضى انتشار السلاح.