الصول: نحتاج إلى حكومة قوية قادرة على الوصول إلى الاستقرار والانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، علي الصول، أن “مسارات خارطة الطريق واضحة، وأهمها إيجاد حل للدستور أو قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات”.

وقال «الصول»، في تصريح صحفي، إن “المسار التنفيذي في خارطة الطريق هو تغيير حكومة تسيير الأعمال بعد التشاور مع الأطراف الليبية الفاعلة من بينها مجلس الدولة”.

وأردف أن “تحقيق هذه المسارات مجتمعة وبشكل متزامن يحتاج إلى حكومة قوية قادرة على ذلك للوصول إلى مرحلة الاستقرار والانتخابات”.

وأشار “الصول” إلى أن “حل الأزمة بمسارات محددة بعيدا عن التدخلات الخارجية السلبية مؤكدا اتفاق مجلس النواب على مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمنع تدخل المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في الشؤون الليبية”.

وأوضح إن “مسار المصالحة الوطنية مهم للحكومة الجديدة، إضافة إلى المسار الأمني الذي يتضمن تنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والبدء بخروج جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية”.