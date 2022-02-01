القطراني يناقش مع السفير اليوناني سعي بلاده لحل الخلاف السياسي الحاصل في ليبيا

العنوان – طرابلس

ناقش النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني مع السفير اليوناني لدى ليبيا لدى إيوانيس ستاماتيكوس العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين.

واستعرض القطراني الدور الإيجابي الذي تلعبه اليونان من خلال عضويتها بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وسعيها لحل الخلاف السياسي الحاصل في ليبيا.

وأوضح النائب الأول بأنه من خلال المبادرة التي أطلقها بين القطبين التشريعي والتنفيذي في البلاد يرغب في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بينهما ولتوحيد الرؤية حول مستقبل البلاد.

وأكد أن ذلك يكون من خلال اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم وبجدول زمني ملزم للطرفين لإيصال البلاد الى الاستحقاق الانتخابي وترك الأمر لأكثر من اثنان مليون ونصف ناخب ليختاروا سلطتهم سواء كانت منصب الرئيس أو السلطة التشريعية.