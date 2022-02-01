البدري يبحث سبل التعاون لتسهيل قبول مرضى القلب والشرايين من الليبيين في الأردن

ليبيا – عقد سفير دولة ليبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية عبدالباسط البدري أمس الإثنين اجتماعًا مع استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة العلاجية ومدير مركز الرائد للقلب والشرايين في الأردن رائد العوايشة.

الاجتماع تطرق بحسب مكتب إعلام سفارة ليبيا في الأردن إلى التعاون في تسهيل قبول مرضى القلب والشرايين ووضع آلية لدخولهم مركز الرائد للقلب والشرايين بالأردن بما يساهم في حل مشكلة العلاج ويخفف من معاناة المرضى، وذلك سعيًا من السفارة لمعالجة المختنقات والتراكمات المرتبطة بملف العلاج.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس المكتب الصحي وليد الجيلاني، ومسؤول الشؤون الطبية أكرم القشطي، والقنصل أحمد البوزيدي، ورضوان محمد سعيد منسق متابعة المرضى الليبين مع المستشفيات الاردنية، وصلاح عبد القادر خيرالله الملحق الإداري.

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