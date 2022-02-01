السويح: البرلمان يسير في خطى ثابثة نحو تشكيل حكومة جديدة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح إن البرلمان يسير في خطى ثابثة إلى تشكيل حكومة جديدة، ومما يزيد من هذا الإصرار سوء إدارة حكومة عبد الحميد الدبيبة لهذه المرحلة وتوسعه في الإنفاق دون التركيز على الإيرادات.

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الإثنين، أضاف أن “البرلمان يتجه لتكليف حكومة، غير مهتم بموقف البعثة الأممية أو ستيفاني وليامز ،لافتًا إلى أن هذا التوجه سيؤثر قطعًا على الاستحقاق الرئيسي المتمثل في إجراء الانتخابات وسوف يتم تأجيلها إلى أجل مفتوح للأسف.