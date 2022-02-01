الدبيبة يوجه بالبدء في تقييم أصول مصرف الادخار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء على ضرورة وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية والبدء في تقييم أصول مصرف الادخار والاستثمار العقاري والمشاريع السكنية قيد الإنشاء والتي يمكن من خلالها وضع خطة لمعالجة مشكلة الإسكان في ليبيا والتي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمّها الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري لمتابعة خطة المصرف للعام 2022م.

وهنّأ الدبيبة أعضاء مجلس الإدارة على اختيارهم من قبل الجمعية العمومية وحثّهم على ضرورة تفعيل المصرف المتعثّر منذ عشر سنوات، مؤكداً أن هذه مسؤولية وطنية تتطلب المثابرة والجدية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة امحمد غولة تقييمًا عامًا للصعوبات والمشاكل التي تُواجه المصرف لأداء مهامه من جانب اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل السنوات السابقة، والحلول المقترحة لهذه المشاكل.