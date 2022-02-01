الصديق الكبير يبحث مع سفير مالطا القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، مع سفير مالطا تشارلز صليبا، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان متقضب للمصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء عقد في مقر المصرف بطرابلس، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

والأحد، أعلن المصرف المركزي أن الصديق الكبير التقى في مكتبه، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وأوضح «المركزي»، في بيان صحفي مقتضب، أن «اللقاء للاطلاع على جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، ومتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد».