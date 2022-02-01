عبد الهادي يستبعد تغيير حكومة الوحدة الحالية لهذه الأسباب

ليبيا – استبعد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة، محمد الهادي، أن يتم تغيير حكومة الوحدة الحالية؛ بسبب رفض الموقف الدولي والبعثة الأممية للخطوة، وكذلك الصراع الحاصل حول الملف الليبي بين القوى الدولية.

عبد الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري اليوم الثلاثاء، أشار إلى أنه حتى لو تم بالفعل تغيير الحكومة، فهذا يعني أن المجلس الرئاسي يجب أن يكون له دور؛ كونه شريكًا للحكومة ورئيسها في السلطة التنفيذية، بحسب خارطة الطريق، لكن البرلمان لا يريد المواجهة مع الرئاسي أو غيره، ويحاول كسب أغلب الأطراف، مقابل أن يظفر بتأييد خطوة إسقاط الحكومة الحالية”، بحسب رأيه.

وبخصوص ما تعرض له النواب المؤيدون لتغيير الحكومة، قال عبد الهادي: “الحديث عن تعطيل طائرة النواب بمطار معيتيقة في طرابلس ما هي إلا استغلال من قبل رئاسة البرلمان لهذه الحادثة، ومحاولة تسيسها، ولا أعتقد أن هناك من يفكر في محاولة استهداف أي من نواب البرلمان لأي موقف أو هدف”.

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