“النواب” يُشكّل لجنةً لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري

خلصت جلسة مجلس النواب الرسمية إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، على أن يكون أعضاؤها من الخبراء وبشروط محددة؛ من أجل تقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده، باعتباره مشروعًا للدستور، ومن ثم إحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

وتمخضت الجلسة عن العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، إلى جانب مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

وشهدت الجلسة التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، مطالبةً وزارة الخارجية باتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وترأس جلسة مجلس النواب الرسمية، التي عقدت اليوم، عقيلة صالح وحضرها النائب الثاني أحميد حومه، حيث استكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق، وفق ما أورده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، عبر “فيس بوك”.

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