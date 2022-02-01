هناك اهتمام بتوحيد المرتبات وندعو النواب لاعتماده – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال وزير المالية خالد المبروك إن هناك اهتمام خاص بموضوع توحيد المرتبات لموظفي الدولة الليبية.

وأضاف المبروك أنه لأول مرة حكومة تفكر بالموضوع بشكل جدي لإعداد الجدول مؤكدًا تمكنهم من إعداده.

وأشار إلى أنه تمت إحالة الجدول من الوزارة إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى لجنة المالية بمجلس النواب. وثم تم إحالته إلى رئاسة المجلس النواب بالخصوص .

ودعا وزير المالية مجلس النواب لاعتماد المشروع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.

وأفاد أن الحكومة سارت في مشروع توحيد المرتبات لتحسين دخل المواطن ومواجهة غلاء الأسعار.

ولفت المبروك إلى أن مشروع توحيد المرتبات سيلغي الجداول الخاصة التي بها تفاوت بشكل كبير.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. أكد أنه تمت مطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بالإسراع في دراسة قانون توحيد المرتبات للعاملين بالدولة وعرضه جلسة الإثنين المقبل.