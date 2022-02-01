الصادق الكحيلي: يجب تغيير الحكومة بعد تجاوزاتها

أكد عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي ضرورة تغيير الحكومة بعد تجاوزاتها ومسابقتها للزمن لتوقيع عقود كبيرة جدًا دون ضوابط.

وقال الكحيلي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء إن الحكومة صرفت 86 مليار دينار دون ميزانية، ويجب أن نعرف أين صرفت، مشددا على ضرورة تفعيل اللجان الرقابية حتى يتم حد يد الحكومة من الصرف.

وتابع: “إذا فشلت لجنة تعديل الدستور خلال 45 يومًا يجب أن تشكل لجنة أخرى، ويجب أن يكون هناك تشاور مع مجلس الدولة وليس توافقا”، ودعا إلى ترك مادة إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، إلى حين البت في مسألة المناصب السيادية.