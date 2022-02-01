وزير الصحة المكلف يبحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع الوضع الوبائي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء مع مدراء الإدارات بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير جهاز الإمداد الطبي الاجراءات العاجلة للتعامل مع التطورات بالوضع الوبائي في ليبيا وخطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة كورونا والموجة الرابعة لها.

وبين نائب رئيس الحكومة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن وزير الصحة المكلف أكد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الصحة، على أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة، وأن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية وتطوير أداء الوزارة وفقاً للموارد التي وفرتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.