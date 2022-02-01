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عقيلة صالح: تم التوافق على تشكيل لجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طبرق

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن أعضاء المجلس توفقوا خلال جلسة الثلاثاء على عدة نقاط أولها ما يتعلق بلجنة مراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور.

وأضاف صالح خلال كلمة في الجلسة على تشكيل لجنة مراجعة البنود الخلافية يتم تشكيلها بالتشاور مع مجلس الدولة ويكون أغلب أعضائها من الخبراء يتم اختيارهم بشروط محددة.

وأفاد رئيس مجلس أنه من المهم إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم ونوابهم وعرض قانون المحافظ الاستثمارية.

وأكد صالح على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة منع التدخل بالشأن الليبي ومخاطبة وزارة الخارجية لمتابعة احترام الأعراف الدبلوماسية من قبل السفراء.


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صحيفة العنوان الليبية

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