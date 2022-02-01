التويجر: الرئاسي لايملك الاعتراض على تغيير حكومة الوحدة

ليبيا – رأى وزير التخطيط الليبي السابق، عيسى التويجر، أن هناك تفاهمات حول استمرار المجلس الرئاسي؛ لذلك فإن أمر تغيير الحكومة لا يعنيهم، وفي الواقع لا يملك الرئاسي صلاحية الاعتراض على تغيير الحكومة الحالية.

التويجر وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري اليوم الثلاثاء أضاف: “تغيير الحكومة يقف وراءها البرلمان، ويؤيدها بعض النواب، ومن غير الواضح من وراء تعطيل طائرة نواب الغرب، لكن لا أعتقد أنها مفتعلة؛ كون الليبيين في الغرب تجاوزوا حكم الفرد، الذي يعمل عادة على منع المواطنين من التنقل في وطنهم كما يحدث في شرق البلاد”، وفق تصوراته.

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