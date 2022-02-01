كلية الهندسة والنفط فرع جالو تستأنف الدراسة بعد اعتصام الموظفين

استأنفت كلية الهندسة والنفط بجامعة بنغازي فرع جالو الدراسة للفصل الدراسي خريف ألفين واثنين وعشرين، بعد اعتصامات دامت عدة أشهر بكافة فروع الجامعة، مطالبة بزيادة في الرواتب، وتضمين الموظفين في القرار رقم أربعة لسنة 2018، الصادر عن مجلس النواب

يذكر أن المؤسسات التعليمية كانت قد شهدت خلال الفترة الماضية اعتصامات وتوقفات للدراسة بسبب عدم تضمينها في القرار المذكور.

ناشد الطلبة المقيمون خارج منطقة الواحات إدارة الجامعة توفير سكن داخلي لهم نظرا لعدم قدرة بعضهم على الاستئجار وتحمل أعباء الدراسة.

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