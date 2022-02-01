البرغوثي: مستعدٌ لمناظرة الدبيبة أمام الليبيين

قال عضو مجلس النواب حسن البرغوثي إن الحكومة أصبحت تستخدم أساليب تدعو إلى الاستفزاز والفرقة والتقسيم وتستخدم الإعلام بطريقة مشوهة، لافتا إلى أنها زجّت باسمه في قائمة السفراء دون علمه من أجل تشويه عدد من النواب.

وشدد البرغوثي في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء على ضرورة تقديم الأوراق التي تؤكد شرعية تعيين بعض السفراء والوكلاء الذين عينتهم الحكومة، متسائلا: “ماذا صرفت الحكومة وماذا قدمت وهناك وزراء تم نقلهم في طائرات خاصة؟”.

وأشار النائب إلى أن وزراءَ في حكومة الدبيبة لديهم سيارات خاصة تتعدى الـ500 ألف، مُبديا استعداده لمناظرة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أمام الليبيين.

ورأى البرغوثي أن طريقة تشكيل اللجنة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة والهيئة الدستورية والخبراء بها توازن كبير، وأضاف: “لا بد من الوصول إلى دستور دائم أو قاعدة دستورية وذلك سيكون في مصلحة الدولة الليبية”، مردفا: “ندعم الوصول إلى الانتخابات التي نؤمن بها”.