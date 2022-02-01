اللافي: الرئاسي يعكف على إعداد مشروع قانون المصالحة الوطنية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، حرص المجلس على إنجاح ملف المصالحة، مبينا أن المجلس يعكف على إعداد مشروع قانون المصالحة الوطنية، وإحالته للنواب لإقراره، ما يعزز فرص تحقيق هذا الاستحقاق الوطني، الذي سينعكس إيجاباً على الملفات الأخرى، وصولاً إلى إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الثلاثاء نائب رئيس المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، مع أعيان المقارحة فزان، لبحث الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية، والسلم الاجتماعي بين أبناء الشعب الليبي بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وناقش الاجتماع أهمية وضع آلية عمل واضحة وبأسرع وقت، لتنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وفق أطر قانونية تضمن نجاحها، بما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد.