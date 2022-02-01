الروياتي: تشكيل حكومة جديدة بوجود توافق بين مجلسي النواب والدولة لن يسبب أي إرباك

ليبيا – أكد الخبير في الشأن الليبي والناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي أن خطوة تشكيل حكومة جديدة في وقت يوجد فيه توافق بين البرلمان ومجلس الدولة لن تسبب أي إرباك، وستكون حكومة شرعية ولا نتوقع أي هجوم أو عرقلة للحكومة الجديدة من قبل المجتمع الدولي أو المستشارة ويليامز، بل نعتقد تمسكهم بهذا الخيار للوصول إلى انتخابات أو استفتاء على الدستور.

الروياتي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الإثنين، أوضح أن عرقلة الانتخابات تقع على عاتق حكومة عبد الحميدالدبيبة كونها لم تقم بالمهام المنوطة بها في هذا الملف، إضافة لدخول رئيسها السباق الانتخابي مخالفًا لتعهداته وخارطة الطريق كذلك.

وتابع الروياتي: “نحن الآن في حاجة إلى تغيير في ملف الوصول إلى انتخابات”، منوهًا إلى أن الأهم حاليًا هو حالة التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة، وهي التي ستحسم تحديد وقت للعملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية