السفير الهولندي: جهود أمستردام في ليبيا تتركز على دعم حقوق الإنسان

أكد السفير الهولندي لدى طرابلس، دولف هوخيڤونين، على أن جهود بلاده في ليبيا تتركز على دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان والوصول بالبلاد إلى السلام والاستقرار الدائم، مثمنًا دور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية

جاء ذلك خلال لقاء جمع “هوخيڤونين” مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، حيث بحثا آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشاد اللافي، خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، بالعلاقات المشتركة التي تجمع بين البلدين، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل.

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