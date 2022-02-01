بليحق: النواب اتخذ 4 قرارات أبرزها إبلاغ الأمم المتحدة بوقف التدخل في ليبيا

قال عبدالله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومة، حيث استكمل النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وأضاف «بليحق»، في بيان له، أن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور وإحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

وتابع أن الجلسة خلصت أيضا إلى «العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الجلسة خلصت أيضا إلى التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي وعلى وزارة الخارجية إتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والاعراف الدبلوماسية.