العباني: تقرير لجنة خارطة الطريق خيب آمال المواطنين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن تقرير لجنة خارطة الطريق أنسى الشعب الليبي فرحة خروج البلاد من الانسداد السياسي وإنهاء جميع المراحل الانتقالية، وخيب آمال المواطنين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

العباني وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم الثلاثاء، أضاف أن استبدال الحكومة أصبح قرارًا لمجلس النواب منذ جلسته في الأسبوع الماضي بتقريره فتح باب الترشح المفتوح لرئاسة الحكومة لكل من تنطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم لشغل هذا المنصب.

وأشار إلى أن عددًا من المترشحين لرئاسة الحكومة متحفزون للتقدم بملفاتهم بمن فيهم فتحي باشاآغا وأحمد معيتيق ومحمد المنتصر، وهم الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة الجديدة.

واعتبر العباني أن المسار الدستوري هو لتبرير طول المرحلة الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية من البرلمان، يشرف على أعمالها، لتعديل مشروع الدستور الحالي قبل عرضه على الاستفتاء.

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