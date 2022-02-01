الشارف لـ”218″:قرار تغيير الحكومة أمر لا رجعة فيه

أكد عضو مجلس النواب أحمد الشارف أن قرار تغيير الحكومة “أمر لا رجعة فيه”، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الانتخابات لن يتم إلا بإزاحتها.

وأضاف الشارف في تصريح لـ”218” أن المجلس باشر، منذ يوم أمس، تسلّم ملفات المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة، حيث سيَستمع المجلس للمرشحين في جلسة الاثنين بينما سيتم اختيار خليفة الدبيبة في جلسة الثلاثاء القادم.

وكشف عن تقدم أسماء كثيرة لشغل المنصب، نافيًا، في الوقت نفسه ترشح أي من أعضاء مجلس النواب لشغل المنصب الذي يشترط وجوب تقديم الاستقالة قبل المباشرة في تقديم أوراق الترشح.

في سياق متصل، توقّع الشارف أن تنتهي اللجنة البرلمانية من إيجاد تصور مشترك للنقاط الخلافية المتعلقة بالمسار الدستوري خلال 45 يومًا عقب التوافق على تشكيل لجنة تضم خبراء دستوريين وممثلين عن المجلس الأعلى للدولة والهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور، لافتًا إلى أن النقاط الخلافية لا تتجاوز ست أو سبع نقاط.

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