الثلاثاء القادم موعد اختيار رئيس الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا24

أكد، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، على أن جلسة البرلمان يوم الإثنين القادم ستكون مُخصصة للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء.

كما أكد بليحق، أن جلسة يوم الثلاثاء ستخصص لاختيار رئيس الوزراء للحكومة الليبية الجديدة.

وخلُصت، جلس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور واحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

واشترط المجلس على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الخبراء وبشروط محددة.

كما خلُصت اللجنة إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم. ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.

وخلُصت أيضا إلى التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي. ومطالبة وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.