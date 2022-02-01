وزارة الصناعة تبحث الاستفادة من التجربة التركية في 2000 مشروع بجميع مناطق ليبيا

بحث وكيل وزارة الصناعة لشئون الإنتاج والمناطق الصناعية بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى السمو، مع القنصل العام التركي لدى ليبيا، سبل الاستفادة من التجربة التركية في برنامج الوزارة الذي يشمل 2000 مشروع صناعي يغطي جميع مناطق ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة، فإن الجانبين بحثا اليوم الثلاثاء، في مصراتة العديد من المواضيع، أهمها الاطلاع على التجربة التركية الرائدة في مجال تنمية الصناعات الصغرى والمتوسطة وسبل الاستفادة منها في برنامج الوزارة الطموح.

ويشمل برنامج وزارة الصناعة والمعادن 2000 مشروع صناعي يغطي جميع مناطق ليبيا، والذي بدوره سيقوم بدعم التحول من النشاط الاستهلاكي إلى النشاط الإنتاجي في البلاد.