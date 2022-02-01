المنقوش تصل أثيوبيا للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للاتحاد الإفريقي

ليبيا – وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها اليوم الثلاثاء إلى جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي.

وزارة الخارجية ذكرت عبر مكتبها الإعلامي أنه من المقرر أن تُعقد الدورة يومي 2و 3 فبراير الحالي بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس بابا لمناقشة جملة من المواضيع تهم القارة الأفريقية، أبرزها التحديات التي تواجه دول الافريقية، منها: وضع السلم والأمن في القارة، وتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي في القارة الأفريقية.

هذا وكان في استقبال المنقوش والوفد المرافق لها في مطار أديس بابا كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الأثيوبية.

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