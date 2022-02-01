اللافي يبحث أوضاع السجناء السياسيين

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع وفد من لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة، والمقارحة، وأولاد سليمان، والقذاذفة، أوضاع السجناء السياسيين، وخاصة الذين صدرت بحقهم أحكام وأوامر بالإفراج من المحاكم والنيابات.

وشهد اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، مناقشة ملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، سواء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، أم لم تصدر، والإجراءات القانونية التي اتبعتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد اللافي خلال اللقاء على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي سيساعد على تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان بما يساهم في استقرار البلاد، فيما أشاد أعضاء اللجنة بجهود المجلس الرئاسي، الهادفة لتحقيق المصالحة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

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