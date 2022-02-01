تصدير مليوني برميل من النفط من ميناء الحريقة

أعلنت شركة الخليج العربي تصدير مليوني برميل نفط خلال 4 أيام، انطلاقا من ميناء الحريقة النفطي.

وأوضح بيان للشركة أن كوادر الخليج العربي، عملت على تسفير ناقلة نفط خام على متنها مليون برميل نفط، وفقا لما نشرته الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وكانت الفرق الفنية قد عملت على تصدير مليون برميل دون ذكر وجهة الناقلة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تأمل رفع إنتاجها اليومي خلال العام الجاري إلى مليون وأربعمئة ألف برميل، في حال توفر الميزانيات المطلوبة لتعزيز البنية التحتية وتطوير حقول الإنتاج وموانئ التصدير.

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