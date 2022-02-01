الشروع في إزالة المباني والتعديات على أرض مملوكة للدولة بمصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت، قوة العمليات المشتركة في مصراتة، اليوم الثلاثاء، الشروع في إزالة المباني والتعديات على الأرض المملوكة للدولة بجوار كلية العلوم بمنطقة اقزير ببلدية مصراتة.

وقالت القوة، في بيان، إن أعمال الإزالة تأتي بناءً على تعليمات النائب العام.

وأضافت، أنه تم إخطار شاغلي هذه الأراضي بضرورة إخلائها خلال 10 أيام حسب المهلة المقررة من قبل مكتب النائب العام .

وذكرت القوة إن أعمال الإزالة تمت بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة. بالإضافة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء .

وأكدت القوة أن أعمال الإزالة مستمرة بالمكان حتى تتم إزالة كافة التعديات ونقل جميع المخلفات.