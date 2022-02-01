مجلس الدولة: الاستمرار في مسار تغيير السلطة التنفيذية هو إجراء أحادي مرفوض

أصدر مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن خارطة الطريق.

المجلس، وفي بيانه، قال: “إذ نشير إلى التواصل المستمر بين المجلس للدولة ومجلس النواب على مستوى رئاسة المجلسين، أو بين رؤساء اللجان بمجلس الدولة ولجنة خارطة الطريق، وإذ نشير إلى التفاهمات المبدئية التي تم التوصل إليها والمبنية على أساس واضح: وهو الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعلى أساس الاستفتاء على الدستور، وفقا لصيغة التعديل الدستوري المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق، وعلى تغيير السلطة التنفيذية بعد إجراء التعديل الدستوري المقترح”، بحسب البيان.

وتابع: “إلا أن ما صدر عن مجلس النواب في جلساته الأخيرة، بالانطلاق فقط في مسار تغيير السلطة التنفيذية، قبل اتخاذ خطوات عملية وموازية بشأن تعديل الإعلان الدستوري والمضى قدما نحو اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق بمساراتها الدستوري والتنفيذي والأمني والمصالحة الوطنية؛ يعتبر مخالفة جدرية”، بحسب البيان.

واستكمل: “عليه فإن المجلس، وإعلاء للمصلحة الوطنية العليا، يدعو مجلس النواب إلى التقيد بما تم الاتفاق عليه، ويرفض السير فقط في أحد المسارات دونا عن المسارات الأخرى، ويعتبر الاستمرار في ذلك هو إجراء أحادي مرفوض، وغير قابل للتطبيق، ويحث مجلس النواب على التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية، والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات”، بحسب البيان.