مركز باب درنة.. ‘أرقام قياسية’ وإمكانيات محدودة 

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

يعمل مركز باب درنة للأمومة والطفولة، بشكل دوري لتقديم الخدمات الصحية لمستحقيها، في ظل قلة الإمكانيات ودعم يعد معدوما من الجهات المختصة.

وقال مدير مركز الأمومة والطفولة باب درنة في طبرق عدنان عبدالسلام أمحيقن في تصريح صحفي إن المركز سلم الإحصائيات السنوية للأطفال المطعمين والمترددين والجرعات المعطاة خلال عام 2021.

وأضاف أمحيقن أن عدد الأطفال المطعمين في مركز باب درنة خلال العام الماضي 2021 قد بلغ 15220 طفل وعدد الأطفال المترددين 21731 طفل، وأشار مدير المركز إلى أن عدد الجرعات المعطاة 31836 جرعة.

وأوضح أن المركز يقدم في خدماته الطبية للأم والطفل في مختلف التخصصات “النساء والولادة والعيون الجلدية الأنف والأذن والحنجرة والتغذية والتجميل والباطني ومعمل تحاليل وصيدلية ” كما أكد أنه سيكون هناك المزيد من النشاطات والندوات والمحاضرات العلمية والتوعوية التي تخص مجال رعاية الأمومة والطفولة بمركز باب درنة بمدينة طبرق خلال العام الحالي 2022.