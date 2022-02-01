مجلس النواب يدعو غوتيريش لوقف التدخل الأجنبي في ليبيا

العنوان-طبرق

خلُصت، جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى عدة نقاط من بينها التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

وأكد المجلس على مطالبة وزارة الخارجية باتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وقرر، مجلس النواب، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة، على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الخبراء وبشروط محددة، لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور واحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

كما خلُصت اللجنة إلى العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم. ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.