هل تقرب زيارة الصور إلى بروكسل ليبيا من استعادة أموالها؟

اتفق النائب العام الصديق الصور ونظيره البلجيكي يوهان دلمول، على تبادل المعلومات بالتحقيقات الجارية بشأن الأموال الليبية، إضافة إلى تبادل الرسائل والمذكرات، بهدف توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين، لتكوين إطار حاكم يضمن سيادة واستقلال ومهنية القضاء بالدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤولين في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الثلاثاء، حيث ناقشا القضايا العالقة بين البلدين، والنظر بإمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب، وتحمي مصالح البلدين، وبما لا يمس من سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين.

وتلقى الصور خلال الاجتماع إحاطة شاملة من دلمول بخلفيات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية، والذي أبدى استعداده للتعاون بين المختصين لإنهاء أي خلاف أو تنازع قضائي.

وأكد الصور على أحقية وأولوية ليبيا بحماية أموالها واستثماراتها، مشددا على الاهتمام الذي يمنحه مكتب النائب العام لمكافحة الفساد، وضمان عدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن السلطات القضائية في ليبيا لم ولن تتهاون مع أي مساس بهذه الأموال والمؤسسات التي تملك تلك الأموال أو تديرها.

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